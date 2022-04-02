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ЕС отказался от компромиссных газовых предложений РФ - словацкий премьер
09:50 02.04.2022 |
В Европейской комиссии подтвердили отказ от предложения РФ менять условия газовых контрактов, перейдя на оплату в рублях.
Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter пишет премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
"Спасибо Франции (страна, которая сейчас председательствует в ЕС) и Европейской комиссии за учет нашего запроса иметь координацию на уровне ЕС в ответ на попытку Росcии взорвать стабильность платежей по долгосрочным газовым контрактам. Единство - наша самая большая сила. Платежи в долларах и евро будут сохранены ",- пишет он.
Напомним, на этой неделе в РФ выступили с ультиматумом о переводе всех газовых контрактов с "недружественными странами" в рубли. Западные страны ответили на это отказом.
Тогда 31 марта Владимир Путин подписал указ, содержащий компромиссный вариант ранее высказанных требований. Суть компромисса состоит в том, что компании из "недружественных стран" должны будут открывать счета в российском Газпромбанке, класть туда оплату в долларах или евро, после чего банк будет самостоятельно ее переводить в рубли и передавать Газпрому.
В случае несогласия РФ грозится прекратить продажу газа странам ЕС.
Однако от этого предложения отказались министры экономики Франции и Германии. Они настаивают на неприемлемости каких-либо изменений существующих договоров.
Теперь эта позиция стала общей для всего ЕС.
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