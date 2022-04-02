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Чтобы снизить уровень напряжения – США отложили испытание ракеты Minuteman III
09:43 02.04.2022 |
Американские военные перенесли испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, первоначально испытания были запланированы на 2 марта.
Теперь испытание ракеты Minuteman III должно пройти в конце года.
В Военно-воздушных силах США в первый раз прокомментировали этот перенос. - это было нужно, чтобы снизить ядерную напряженность с Россией на фоне войны в Украине. "ВВС уверены в готовности стратегических сил США", - отмечает представитель ВВС США Энн Стефанек.
Похожую оценку озвучили и в Минобороны США. Там отмечают, что таким образом Вашингтон демонстрировал, что он не собирался "участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы".
Reuters напоминает - этот шаг Соединенных Штатов состоялся на фоне перевода Россией стратегических сил "в особый режим несения боевого дежурства".
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