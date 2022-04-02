США вводят санкции в отношении еще 120 организаций из России и Беларуси

Белый дом вводит экспортные санкции в отношении еще 120 структур из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Уведомление об этом министерство торговли США разместило в пятницу, 1 апреля, в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"Власти США сочли, что действия этих 120 организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политике страны", - говорится в документе, который, как отмечается в Федеральном реестре, на сайте Минторга будет обнародован 7 апреля.

Ограничения по лицензиям на экспорт, реэкспорт и транспортировку внутри страны

Согласно закону США об экспортном регулировании, положения которого распространяются на включенные в санкционный список 120 юридических лиц, в отношении этих организаций, в частности, применяются ограничения возможностей по лицензиям на экспорт, реэкспорт и транспортировку внутри страны.

В числе фигурирующих в реестре компаний из РФ - АО "Алмаз", ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз", АО "Энергия" из Ельца, судостроительный завод "Звезда" из Приморского края, ряд предприятий корпорации "Тактическое ракетное вооружение", воронежское АО "Электросигнал", новосибирское АО "Особое конструкторское бюро "Салют", АО "Тамбовский завод "Октябрь", АО "Уралэлемент" и другие.

Среди белорусских организаций и предприятий, попавших в санкционный перечень, - внутренние войска МВД Беларуси, подразделение "Альфа" Комитета госбезопасности, Минский завод колесных тягачей, Государственный военно-промышленный комитет республики, ОАО "Агат-Электромеханический завод", ЗАО "Белтехэкспорт" и другие. Беларусь "в значительной степени способствовала" военному вторжению России в Украину, а также поддерживала Вооруженные силы России, отмечается в документе.