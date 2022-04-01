Финансовые новости
- |
- 01.04.22
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Лондонская биржа перестала размещать на своих складах российские металлы
17:51 01.04.2022 |
Лондонская биржа металлов (LME) приостановила размещение на своих складах ряда металлов из России, в том числе меди и алюминия, следует из сообщения биржи.
"После введения Великобританией дополнительных пошлин в размере 35% на импорт российской меди, свинца, первичного алюминия и алюминиевых сплавов настоящим уведомлением объявляется о немедленной приостановке размещения марок металлов, перечисленных в приложении 1, на складах, зарегистрированных на LME в Великобритании", - сказано в сообщении. Запрет касается металлов, физически вывезенных из России с 25 марта.
В соответствующем приложении указаны медь, первичный алюминий, свинец и алюминиевые сплавы от крупнейших российских производителей: "Русала", "Норникеля" и "Уралэлектромеди".
LME объяснила такое решение стремлением свести к минимуму риски на фоне опасений, что любой металл, на который распространяются новые пошлины, будет вносить дисбаланс на рынок, так как его конечная цена будет намного выше базовой.
Вместе с тем Лондонская биржа отметила, что в настоящее время на складах LME в Великобритании нет металла, произведенного перечисленными компаниями.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Любые инициативы по установлению мира в Украине не должны замораживать конфликт - Кулеба
|США идут на крупнейшее в истории распечатывание стратегического запаса нефти
|Накануне новой фазы войны. Почему Запад не верит в наши переговоры с Путиным
|Украина подала в Конгресс США перечень необходимой военной помощи
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Лондонская биржа перестала размещать на своих складах российские металлы
|CNN: российские нефтяные танкеры исчезают с радаров
|Чтобы избежать национализации: «Газпром» прекратил участие в немецкой «дочке» и ее активах
|В Нидерландах заморозили российские активы на 516 млн евро
|Банки ЕС опасаются оттока депозитов из-за фейковых новостей о войне России против Украины
|Еврокомиссия предложила схему обмена гривны беженцами из Украины
Это интересно
|В браузере Opera появилась поддержка биткоина, Polygon и Solana
|Названы самые надёжные китайские бренды автомобилей
|Renault думает, кому передать долю в «АвтоВАЗе»
|SpaceX запустит 60 ракет Falcon 9 в этом году — это больше, чем Китай запустил за 2021 год
|Крупнейший банк Великобритании начнёт использовать квантовые технологии IBM
|Мошенники разместили в Play Маркете фальшивое приложение «Россграм»
|Минюст США поддержал законопроект об ограничении влияния Apple, Amazon и Google