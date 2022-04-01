Лондонская биржа перестала размещать на своих складах российские металлы

Лондонская биржа металлов (LME) приостановила размещение на своих складах ряда металлов из России, в том числе меди и алюминия, следует из сообщения биржи.

"После введения Великобританией дополнительных пошлин в размере 35% на импорт российской меди, свинца, первичного алюминия и алюминиевых сплавов настоящим уведомлением объявляется о немедленной приостановке размещения марок металлов, перечисленных в приложении 1, на складах, зарегистрированных на LME в Великобритании", - сказано в сообщении. Запрет касается металлов, физически вывезенных из России с 25 марта.

В соответствующем приложении указаны медь, первичный алюминий, свинец и алюминиевые сплавы от крупнейших российских производителей: "Русала", "Норникеля" и "Уралэлектромеди".

LME объяснила такое решение стремлением свести к минимуму риски на фоне опасений, что любой металл, на который распространяются новые пошлины, будет вносить дисбаланс на рынок, так как его конечная цена будет намного выше базовой.

Вместе с тем Лондонская биржа отметила, что в настоящее время на складах LME в Великобритании нет металла, произведенного перечисленными компаниями.