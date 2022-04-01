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Чтобы избежать национализации: «Газпром» прекратил участие в немецкой «дочке» и ее активах
17:37 01.04.2022 |
Российский «Газпром» прекратил свое участие в немецкой компании Gazprom Germania и во всех ей активах, среди которых Gazprom Marketing & Trading.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В настоящее время дочерние компании "Газпрома" в Европе испытывают давление, поскольку клиенты и деловые партнеры отказываются вести с ними дела, отмечает Bloomberg.
Напомним:
Министерство экономики Германии рассматривает возможность национализации подразделений "Газпрома" и "Роснефти" в стране из-за беспокойства по безопасности энергоснабжения, сообщает германское издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники в правительстве.
Отмечается, что после активации плана чрезвычайного положения днем ранее Германия рассматривает другие шаги по обеспечению безопасности энергоснабжения. В частности, топ-чиновники правительства обсуждают экспроприацию и национализацию дочерних немецких компаний российского Газпрома и Роснефти.
Основанием таких обсуждений, в которых также участвует канцлер Олаф Шольц, является беспокойство по безопасности поставок в Германии, как подтвердили Handelsblatt несколько представителей правительства. В случае дисбаланса этих компаний, системно важных для Германии, федеральное правительство хочет предотвратить массовое ухудшение энергоснабжения.
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