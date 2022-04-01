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ЕС готовит законодательный пакет, чтобы «закрыть лазейки» в санкциях против РФ - СМИ
17:03 01.04.2022 |
Еврокомиссия на следующей неделе должна представлять пакет законодательства, который должен "закрыть лазейки" в предыдущих четырех пакетах санкций против РФ.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Еврокомиссия на следующей неделе ожидает представления странам-членам так называемого "пакета соответствия", целью которого является закрытие пробелов в предыдущих четырех пакетах санкций, наложенных на РФ после начала войны в Украине", - сообщил Джозвяк.
Как сообщалось, европейские страны в целях усиления санкций против России рассматривают возможность расширения ограничений на большее количество банков, введения санкций против дополнительных членов семей олигархов и усиления ограничения использования криптовалют для уклонения от санкций.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пятый пакет санкций должен нанести максимальный удар по кремлевскому режиму.
В ближайшие дни Министерство торговли США планирует добавить в санкционный список еще 120 российских и белорусских компаний и организаций.
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