ЕС готовит законодательный пакет, чтобы «закрыть лазейки» в санкциях против РФ - СМИ

Еврокомиссия на следующей неделе должна представлять пакет законодательства, который должен "закрыть лазейки" в предыдущих четырех пакетах санкций против РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Еврокомиссия на следующей неделе ожидает представления странам-членам так называемого "пакета соответствия", целью которого является закрытие пробелов в предыдущих четырех пакетах санкций, наложенных на РФ после начала войны в Украине", - сообщил Джозвяк.

Как сообщалось, европейские страны в целях усиления санкций против России рассматривают возможность расширения ограничений на большее количество банков, введения санкций против дополнительных членов семей олигархов и усиления ограничения использования криптовалют для уклонения от санкций.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пятый пакет санкций должен нанести максимальный удар по кремлевскому режиму.

В ближайшие дни Министерство торговли США планирует добавить в санкционный список еще 120 российских и белорусских компаний и организаций.