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Франция арестовала два вертолета российского миллиардера Усманова
13:48 01.04.2022 |
Правительство Франции конфисковало два вертолета российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью $26 млн, сообщает Forbes со ссылкой на представителя Министерства экономики и финансов Франции.
По информации издания, два вертолета - Airbus EC-175 с бортовым номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с бортовым номером M-DLBA - были заморожены в Ле-Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно.
Пресс-секретарь миллиардера в комментарии Forbes заявил, что тот не владеет вертолетами - их передали в семейные трасты.
Согласно реестру самолетов острова Мэн, вертолет с маркировкой M-DLBR принадлежит компании Crystal Sky Limited, базирующейся на Каймановых островах, а M-DLBA - компании Margaux Aviation Limited. По оценкам Forbes, стоимость двух вертолетов составляет $26 млн, исходя из цен на новые и подержанные модели.
Компания Margaux Aviation Limited связана с Усмановым тем, что ранее владела самолетом Airbus A340 миллиардера, а M-DLBR был сфотографирован на 512-футовой суперъяхте Усманова Dilbar, которую конфисковали в Гамбурге.
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