Франция арестовала два вертолета российского миллиардера Усманова

Правительство Франции конфисковало два вертолета российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью $26 млн, сообщает Forbes со ссылкой на представителя Министерства экономики и финансов Франции.

По информации издания, два вертолета - Airbus EC-175 с бортовым номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с бортовым номером M-DLBA - были заморожены в Ле-Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно.

Вертолеты AIRBUS EC-175

Пресс-секретарь миллиардера в комментарии Forbes заявил, что тот не владеет вертолетами - их передали в семейные трасты.

Согласно реестру самолетов острова Мэн, вертолет с маркировкой M-DLBR принадлежит компании Crystal Sky Limited, базирующейся на Каймановых островах, а M-DLBA - компании Margaux Aviation Limited. По оценкам Forbes, стоимость двух вертолетов составляет $26 млн, исходя из цен на новые и подержанные модели.

Компания Margaux Aviation Limited связана с Усмановым тем, что ранее владела самолетом Airbus A340 миллиардера, а M-DLBR был сфотографирован на 512-футовой суперъяхте Усманова Dilbar, которую конфисковали в Гамбурге.