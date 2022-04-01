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Канада запретит продажу легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году
Канада присоединилась к числу стран, обозначивших сроки запрета продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Согласно разработанному правительством плану сокращения выбросов, к 2035 году все новые легковые автомобили должны быть моделями с нулевым уровнем выбросов.
Промежуточные отметки выглядят так: к 2026 году доля машин с нулевым уровнем выбросов в общем объеме продаж должна быть не менее 20%, а к 2030 году - не менее 60%.
Государство также предлагает около 1,36 млрд долларов для расширения стимулов для покупки электромобилей и других транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Текущая федеральная программа предлагает скидку до 4010 долларов на соответствующие определенным требованиям электромобили, подключаемые гибриды и автомобили на водородных топливных элементах.
Более широкий план предусматривает на сокращение выбросов к 2030 году на 40-45% по сравнению с уровнем 2005 года и достижение нулевого уровня к 2050 году. В него входят средства на поддержку проектов в области возобновляемых источников энергии, сокращения выбросов нефтяной промышленности и разработки «природных климатических решений».
В 2021 году в Канаде было продано 1,64 млн новых легковых автомобилей.
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