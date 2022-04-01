В Германии рассматривают национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти» - СМИ

Власти Германии рассматривают возможность национализации дочерних компаний российских энергетических компаний "Газпром" и "Роснефть".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое деловое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве.

Министр экономики Роберт Хабек в среду призвал к первому этапу чрезвычайного газового плана из-за опасений по поводу прекращения российских поставок. И теперь в правительственных кругах прорабатывают значительно более далеко идущие шаги. Например, анализируется вариант экспроприации и национализации немецких "дочек" "Газпрома" и "Роснефти".

"Война в Украине позволила федеральному Министерству экономики разработать планы, которые были немыслимы всего несколько недель назад", - отмечает издание.

Предпосылкой для таких обсуждений, в которых также участвует канцлер Олаф Шольц, являются опасения по поводу безопасности поставок энергоносителей в Германию.

Федеральное правительство хочет предотвратить массовое нарушение энергоснабжения в случае возникновения трудностей для этих компаний, которые имеют системное значение для Германии.

Компания Gazprom Germania управляет несколькими крупным подземными хранилищами газа, а "Роснефть" является ключевым игроком на рынках бензина, дизельного топлива и керосина. Обе компании в настоящее время незаменимы на энергетическом рынке Германии.

Ранее Кремль выдвинул ультиматум о том, что с апреля за поставки газа "недружественным странам" нужно рассчитываться исключительно в рублях, а не в евро или долларах.

Германия и G7 отвергли этот ультиматум в понедельник.

Представитель российского правительства сразу же заявил, что в случае отсутствия оплаты за газ поставки будут прекращены.