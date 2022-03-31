Британия заморозила активы трех компаний, помогавших РФ обойти санкции

В четверг днем ​​в санкционный список Великобритании были добавлены еще три компании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Photon Pro LLP, Majory LLP, Djeco Group LP зарегистрированы в Великобритании и подлежат замораживанию активов.

Эти компании подверглись санкциям США в начале этого месяца.

Photon Pro LLP и Majory LLP упоминаются в сообщении Минфина США с российской компанией Robin Treid и испанской Invention Bridge SL. По данным американских властей, эти юридические лица являются подставными фирмами, через которые российская компания "Серния Инжиниринг" занимается закупкой оборудования по заказу российских властей.

Ранее сегодня в санкционный список Британии было добавлено еще 14 человек и предприятий, имеющих целью оказывать давление на Россию.

Они в основном связаны с российскими СМИ, но среди них также "мариупольский мясник", российский генерал-полковник Михаил Мизинцев.