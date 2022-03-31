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Британия заморозила активы трех компаний, помогавших РФ обойти санкции
21:15 31.03.2022 |
В четверг днем в санкционный список Великобритании были добавлены еще три компании.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Photon Pro LLP, Majory LLP, Djeco Group LP зарегистрированы в Великобритании и подлежат замораживанию активов.
Эти компании подверглись санкциям США в начале этого месяца.
Photon Pro LLP и Majory LLP упоминаются в сообщении Минфина США с российской компанией Robin Treid и испанской Invention Bridge SL. По данным американских властей, эти юридические лица являются подставными фирмами, через которые российская компания "Серния Инжиниринг" занимается закупкой оборудования по заказу российских властей.
Ранее сегодня в санкционный список Британии было добавлено еще 14 человек и предприятий, имеющих целью оказывать давление на Россию.
Они в основном связаны с российскими СМИ, но среди них также "мариупольский мясник", российский генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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