Россия аккредитовала первого дипломата правительства талибов

Россия начала аккредитацию дипломатов правительства Афганистана, после того как власть в центральноазиатской стране перешла под контроль радикального исламистского движения "Талибан". Первый афганский дипломат прибыл в РФ в феврале и уже получил аккредитацию в министерстве иностранных дел России, сообщил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в четверг, 31 марта.

По мнению Лаврова, администрации талибов "удается справляться с удержанием государства на плаву". Главной проблемой для признания правительства талибов является "его недостаточная репрезентативность", считает глава МИД России.

Между тем участники проходящей в Китае встречи стран - соседей Афганистана (в которой принимает участие и не граничащая с Афганистаном Россия) в совместном заявлении призвали талибов уважать права женщин, детей и этнических меньшинств, а также принять "более заметные меры" с целью отмежеваться от террористических сил. Верховный суд России в начале 2003 года признал радикальное движение террористической организацией, деятельность "Талибана" запрещена на территории РФ.

Талибы установили контроль над Афганистаном

Радикальное исламистское движение "Талибан" на фоне вывода войск НАТО из Афганистана в 2021 году брало под контроль все больше регионов страны, во многих случаях не встречая сопротивления. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну. В сентябре талибы объявили об установлении контроля над всем Афганистаном и о создании переходного правительства. Международное сообщество не признает правительство талибов.