Япония вернет в дипсправочник формулировку об оккупации Курил

На фоне российского вооруженного вторжения в Украину Япония возвращает формулировку об оккупации Курильских островов Россией в "Синюю книгу дипломатии" - дипломатический справочник, издаваемый с 1957 года, сообщило в четверг, 31 марта, японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники, знакомые с черновиком документа.

По словам собеседников агентства, в справочнике будет констатировано, что "северные территории являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией". Последний раз "оккупация" южных Курил упоминалась в "Синей книге" в 2003 году, а принадлежность Курильских островов Японии - в 2011 году.

В марте Россия на фоне западных санкций, к которым присоединилась и Япония, отменила безвизовый режим для японцев, въезжающих на Курильские острова, а также вышла из переговоров по мирному договору с Японией и диалога о совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Участие в санкциях против России

23 февраля, за сутки до вторжения России в Украину, Япония, Канада и Австралия присоединились к США, Великобритании и Евросоюзу и ввели собственные санкции в отношении России из-за признания Кремлем независимости самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР"). Санкции Японии касаются запрета на выдачу виз людям, связанным с самопровозглашенными республиками. В число штрафных мер также входят заморозка активов этих лиц, запрет экспорта и импорта между Японией и этими территориями и запрет на оборот в Японии российских облигаций.

Позднее Япония ввела персональные санкции против целого ряда высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, в том числе пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заместителей главы президентской администрации Дмитрия Козака и Сергея Кириенко, главы Чечни Рамзана Кадырова, Алишера Усманова, Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов. Япония также ввела персональные санкции против президента России Владимира Путина.