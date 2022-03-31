Финансовые новости
- |
- 31.03.22
- |
- 10:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Есть основания пересмотреть позицию по членству в НАТО – премьер Швеции
10:15 31.03.2022 |
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон считает, что вторжение России в Украину коренным образом изменило ситуацию в Европе, в результате чего членство в НАТО стало вполне приемлемым для Швеции.
Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в интервью телеканалу SVT.
Издание напоминает, что традиционно шведские социал-демократы всегда выступали за нейтральный статус страны.
"Мы можем констатировать, что свобода альянса (имеется в виду политика нейтралитета) хорошо послужила Швеции, она уберегла нас от конфликтов, но когда карта политики безопасности будет перекроена, нам нужно сделать обновленный анализ и на его основе принимать решения", - заявила она.
Магдалена Андерссон уточняет, что теперь она "никоим образом не исключает членство в НАТО".
"Это то, о чем сейчас думают многие шведы, конечно, я тоже много об этом думаю", - добавляет она.
Правда, премьер Швеции сразу уточняет, добавляя, что это "важные вопросы безопасности Швеции, и я считаю, что важно тщательно проанализировать, прежде чем принимать решения".
Впрочем, на уточняющий вопрос журналиста, готова ли она изменить внешний курс Шивеции, если анализ покажет целесообразность вступления в НАТО, Магдалена Андерссон посетит - "Конечно".
Напомним, возможное вступление в НАТО обсуждают и в Финляндии. По словам президента Саули Ниинисте, страна обсуждает возможную заявку на вступление в НАТО с ключевыми странами-членами Альянса и там уверяют, что двери НАТО открыты для нее.
Президент Финляндии признает, что возможное членство в НАТО навсегда усилит напряженность в отношениях с Россией. А это, в свою очередь, усиливает риски от действий РФ, в частности - гибридных атак.
Несмотря на это, он убежден, что преимуществ от членства в НАТО гораздо больше.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия говорит, что будет принимать оплату стран ЕС за газ в евро
|Германия «в целом» готова стать гарантом безопасности для Украины
|Британия не готова дать Украине гарантии безопасности, как у НАТО
|У эксначальника внутренней безопасности СБУ, выехавшего из Украины перед вторжением, прошли обыски - «Схемы»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вступит ли Финляндия в НАТО?
|Есть основания пересмотреть позицию по членству в НАТО – премьер Швеции
|Турки чаще обвиняют НАТО в украинской войне, чем РФ - опрос
|Россия предлагает Индии свой аналог SWIFT для платежей в рублях
|Лизинговая компания хочет стягнуть с РФ 3,5 миллиарда долларов за украденные самолеты
|Япония повысит тарифы на импорт ряда товаров из России - ТВ
Это интересно
|Минюст США поддержал законопроект об ограничении влияния Apple, Amazon и Google
|Intel представила отборный флагман Core i9-12900KS с частотой до 5,5 ГГц и стоимостью $739
|NASA хочет высадить астронавтов на Марс в 2040 году
|Средний срок службы тяговых батарей составит 15 лет, как считает бывший технический директор Tesla
|Законодатели США утвердят субсидии в размере $52 млрд для полупроводниковой отрасли только к лету
|Япония вводит запрет на экспорт в Россию люксовых автомобилей и ювелирных изделий
|Комиссия по ценным бумагам и биржам США пресекла попытки Илона Маска избавиться от её контроля