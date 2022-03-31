Есть основания пересмотреть позицию по членству в НАТО – премьер Швеции

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон считает, что вторжение России в Украину коренным образом изменило ситуацию в Европе, в результате чего членство в НАТО стало вполне приемлемым для Швеции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в интервью телеканалу SVT.

Издание напоминает, что традиционно шведские социал-демократы всегда выступали за нейтральный статус страны.

"Мы можем констатировать, что свобода альянса (имеется в виду политика нейтралитета) хорошо послужила Швеции, она уберегла нас от конфликтов, но когда карта политики безопасности будет перекроена, нам нужно сделать обновленный анализ и на его основе принимать решения", - заявила она.

Магдалена Андерссон уточняет, что теперь она "никоим образом не исключает членство в НАТО".

"Это то, о чем сейчас думают многие шведы, конечно, я тоже много об этом думаю", - добавляет она.

Правда, премьер Швеции сразу уточняет, добавляя, что это "важные вопросы безопасности Швеции, и я считаю, что важно тщательно проанализировать, прежде чем принимать решения".

Впрочем, на уточняющий вопрос журналиста, готова ли она изменить внешний курс Шивеции, если анализ покажет целесообразность вступления в НАТО, Магдалена Андерссон посетит - "Конечно".

Напомним, возможное вступление в НАТО обсуждают и в Финляндии. По словам президента Саули Ниинисте, страна обсуждает возможную заявку на вступление в НАТО с ключевыми странами-членами Альянса и там уверяют, что двери НАТО открыты для нее.

Президент Финляндии признает, что возможное членство в НАТО навсегда усилит напряженность в отношениях с Россией. А это, в свою очередь, усиливает риски от действий РФ, в частности - гибридных атак.

Несмотря на это, он убежден, что преимуществ от членства в НАТО гораздо больше.