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Россия предлагает Индии свой аналог SWIFT для платежей в рублях
09:52 31.03.2022 |
Россия предлагает Индии использовать систему SPFS для расчетов по рупии и рублю, ведь крупнейшие российские банки отрезаны от международной платежной системы SWIFT.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на своих собеседников.
Правительство Индии рассматривает предложение России использовать систему, разработанную российским центральным банком для двусторонних платежей, поскольку страна планирует покупать дешевую нефть и оружие у РФ, развязавшую войну против Украины и попавшую под санкции стран мира.
Платежи в рупиях предлагают проводить через российскую систему обмена сообщениями SPFS ("Система передачи финансовых сообщений" - российский аналог международной системе SWIFT, которую агрессор разрабатывал с 2014 года - ЭП).
Согласно предложению, рубли будут вносить в индийский банк и конвертировать в рупию, что будет работать в обратном порядке. Пока неизвестно, будет ли обменный курс фиксированным или плавающим.
Россия также хочет, чтобы Индия связала свой унифицированный платежный интерфейс со своей платежной системой МИР для беспрепятственного использования карт, выпущенных индийскими и российскими банками.
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