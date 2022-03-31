Япония повысит тарифы на импорт ряда товаров из России - ТВ

Правительство Японии планирует представить законопроект, который повысит тарифы на некоторые виды российского импорта и лишит Москву статуса "наиболее благоприятствуемой нации" в торговле из-за агрессии против Украины, сообщает телеканал NHK.

Согласно ему, доработанный законопроект должен быть представлен на текущей сессии парламента Японии, которая продлится до конца июня.

Как только законопроект станет законом, тариф на российского лосося и красную икру вырастет с 3,5% до 5%. Для крабов тариф повысится с 4 до 6%.

Налог на большинство лесоматериалов увеличится с 4,8% до 8%.

Ожидается, что более высокие ставки будут действовать до конца марта следующего года.

Предлагаемая мера не затронет сжиженный природный газ, уголь, сырую нефть и палладий, поскольку они не облагаются пошлинами.

Япония также примет экстренные меры для обеспечения стабильных поставок стратегических материалов, в которых она в значительной степени зависит от России, поскольку веденные санкции против России нарушают цепочки поставок, заявило японское министерство промышленности в четверг.

Министерство определило ключевые товары, обеспечение поставок которых требует принятия экстренных мер. Это нефть, энергетический и коксующийся угли, палладий, используемый в качестве автокатализатора, и ферросплавы, используемые при производстве стали.

По данным японских СМИ, в прошлом году на Россию приходилось 9% японск.