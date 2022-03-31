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Еврокомиссия готовит новые санкции против РФ из-за газового ультиматума Путина - Reuters
08:42 31.03.2022 |
Европейская комиссия готовит новые санкции против РФ. Причем новые ограничения зависят от позиции Кремля по переходу на расчеты за газ в рублях.
Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники в Еврокомиссии, пишет Reuters.
По словам двух источников, новый пакет санкций ЕС может быть готов уже на следующей неделе, а сейчас Еврокомиссия консультируется с правительствами ЕС по поводу "пакета соответствия".
В этот пакет почти наверняка войдет блокировка щелей, за счет которых российские подсанкционные лица обходят уже принятые санкции. Речь идет об использовании для этого криптовалют, трастов и фиктивных компаний в оффшорных юрисдикциях, а также переписании активов на родственников.
Впрочем, не исключено, что в этот пакет будут включены новые санкции. Они связаны с ответом ЕС на российский ультиматум. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы "недружественные" страны, включая страны ЕС, оплачивали свои счета за газ в рублях. Однако это требование было отклонено Евросоюзом.
Источники Reuters уточняют - если Путин будет настаивать на рублевых платежах за поставки газа, то в пакет могут быть включены гораздо более строгие санкции, однако не уточняют, какие именно.
Впрочем, накануне в РФ заявили, что не будут настаивать на оплате газа по рублям уже с 1 апреля, и что переход на рубли будет проходить постепенно.
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