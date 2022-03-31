Австралия вводит пошлины 35% на весь импорт из России и Беларуси - премьер

"Правительство Австралии предпринимает дальнейшие действия по увеличению экономических издержек для России после ее незаконного вторжения в Украину при поддержке Беларуси, применяя дополнительные пошлины в размере 35% на весь импорт из России и Беларуси", - говорится в заявлении главы австралийского правительства Скотта Моррисона.
Отмечается, что официальное уведомление об отмене права на тарифный режим наибольшего благоприятствования и применении дополнительных пошлин будет опубликовано 1 апреля.
Само решение вступит в силу с 25 апреля 2022 года.