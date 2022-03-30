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Дионисий Галикарнасский
Британия запретила техобслуживание судов и самолетов олигархов из РФ, попавших под санкции
22:27 30.03.2022 |
Великобритания приняла новый закон, запрещающий техническое обслуживание самолетов или кораблей, принадлежащих конкретным российским олигархам, находящимся под санкциями, или их предприятиям.
Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства, пишет "Европейская правда".
"Благодаря этим новым полномочиям, закрепленным в парламенте посредством законодательного акта, Великобритания теперь может запретить олигархам, находящимся под санкциями, извлекать выгоду из ведущей мировой авиационной и морской промышленности и инженеров Великобритании", - говорится в заявлении.
Новые законы были немедленно применены в отношении российских бизнесменов Евгения Швидлера и Олега Тинькова.
"Нет сомнения, что Путин и его элита были удивлены силой наших санкций. Мы будем продолжать усиливать давление до тех пор, пока в Украине находятся российские войска, нацеленные не только на бизнес олигархов, но и на их активы и международный образ жизни", - сказала глава МИД Лиз Трасс.
Государственный секретарь по транспорту Грант Шаппс добавил, что нынешнее законодательство добавляет новые способы лишить олигархов "доступа к их роскошным игрушкам".
"Наши экономические и транспортные санкции работают на то, чтобы задушить тех, кто наиболее замешан в путинском режиме, гарантируя, что никто на территории Великобритании не сможет поддержать бесчеловечное нападение Путина на Украину", - сказал он.
Новый закон также распространил финансовые, торговые и судоходные санкции, введенные в отношении Крыма, на неподконтрольную правительству Украины территорию в Донецкой и Луганской областях.
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