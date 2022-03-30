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Австрия активировала режим раннего предупреждения на случай прекращения поставок газа из РФ
20:08 30.03.2022 |
Антикризисный кабинет правительства Австрии совместно с E-Control объявил об уровне раннего предупреждения в плане аварийного газоснабжения. Причиной является заявление России о том, что будущие поставки газа будут оплачиваться только в рублях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Puls24.
Как прямое следствие этапа раннего предупреждения, система наблюдения и мониторинга, которая существовала в течение нескольких недель, будет ужесточена с немедленным вступлением в силу. Меры контроля энергии, такие как нормирование, пока не планируются - они планируются только с уровня 3.
В настоящее время поставки российского газа продолжаются без ограничений. Австрийские газохранилища заполнены на 13%, что соответствует среднему показателю за последние годы. Канцлер Карл Нехаммер и министр климата Леонора Гевесслер обещают сделать все, чтобы обеспечить газом домохозяйства и предприятия Австрии. При уровне раннего оповещения ситуация на рынке газа будет отслеживаться еще более внимательно.
Рано утром министерство экономики Германии объявило об уровне раннего предупреждения своего плана действий в чрезвычайных ситуациях с газом. Это направлено на усиление мер предосторожности, чтобы вооружить Германию против эскалации со стороны России и, следовательно, ухудшения газоснабжения. Предпосылкой этому является требование правительства в Москве, чтобы оплата за поставки газа проводились только в рублях. Запад отвергает это. Оплата в евро или долларах была согласована в текущих контрактах.
Платежи в рублях изначально должны были вступить в силу 31 марта. Распоряжение президента России Владимира Путина о переходе на расчеты в рублях на этот четверг еще не действует, но в среду заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сказал, что поставка газа и оплата - это отдельные процессы.
Путин хочет встретиться с представителями российского газового гиганта "Газпром" и центрального банка в четверг, чтобы узнать о текущем положении дел. Объявленная встреча и отказ западных стран перейти на рубль вызвали в Европе опасения, что Россия может быстро прекратить поставки газа.
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