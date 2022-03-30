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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Франция предусмотрела все сценарии, в том числе возможность прекращения поставок газа из РФ - министр

 

Власти Франции предусмотрели все сценарии развития событий в связи с ситуацией вокруг Украины, в частности, возможность прекращения поставок газа из России, сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы предусмотрели все сценарии, один из них - это решение России прекратить поставлять газ во Францию и Европу", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции "Эроп 1".

При этом он отметил, что это был бы "катастрофический сценарий, но он рассматривается".

Кроме того, министр указал, что французские компании могут сами принимать решения о своей деятельности на территории России, но они должны "строго соблюдать санкции, по которым политики приняли решение".

"Каждая компания, в зависимости от ситуации на местах, может принимать разные решения", - добавил Ле Мэр.

По его словам, санкции против России нацелены на то, чтобы "дестабилизировать российскую финансовую систему".
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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