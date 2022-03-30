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Польша в течение месяца откажется от российского угля, а до конца года - от нефти
13:57 30.03.2022 |
Польша уже в апреле-мае 2022 года полностью откажется от российского угля. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что до конца года прекратится импорт нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.
"Несмотря на то, что на это нет согласия со стороны Еврокомиссии, мы приняли соответствующий законопроект Кабмина и направляем его в парламент. Я надеюсь, что в апреле, самое позднее в мае, полностью откажется от угля", - сказал он.
По его словам, правительство "сделает все, чтобы до конца этого года отказаться от российской нефти".
Премьер подчеркнул, что Россия использует энергетический шантаж. "Сегодня этот инструмент шантажа превратился в инструмент войны. Мы призываем всех в Европе пойти по нашим стопам", - добавил он.
Моравецкий заявил, что когда Польша реализовывала свой план отказа от газа и нефти, Германия становилась все более зависимой от России.
Что касается газа, Моравецкий подчеркнул, что Польша была самой предсказуемой в Европе. "Мы демонстрируем план дерусификации в области газа, - сказал он.
Ранее правительство Польши приняло решение о запрете на импорт российского угля.
Россия доминирует в импорте польского угля, на долю которого приходится около 20% внутреннего потребления. Около 9,4 млн тонн российского угля было импортировано в Польшу в 2020 году и использовано в основном для отопления индивидуальных домовладений. Страна также импортирует около 50% потребляемого газа и более 60% перерабатываемой нефти из России.
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