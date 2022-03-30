Финансовые новости
- |
- 30.03.22
- |
- 13:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Германия активировала чрезвычайный план на случай остановки газоснабжения из РФ
11:53 30.03.2022 |
Германия готовится к прекращению поставок природного газа из России, поэтому министр экономики Роберт Хабек в среду утром активировал первый этап предупреждения из плана на случай чрезвычайной ситуации в газоснабжении.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.
План призван обеспечить подачу газа даже после остановки поставок из России. В то же время, по данным министерства экономики, дефицита с поставками нет и безопасность снабжения гарантируется. Активировать этап раннего предупреждения правительство решило из соображений предосторожности.
С активацией плана, содержащего три этапа, министерство также разворачивает кризисную группу, которая будет постоянно анализировать и оценивать ситуацию с поставками.
В случае необходимости эта рабочая группа может отключать от сети определенных потребителей. Однако для этого необходимо активировать третий этап плана. Он предполагает, что население по-прежнему будет снабжаться газом, но отдельные крупные потребители из промышленности не будут получать газ или получать его в меньшем количестве.
Ранее Кремль выдвинул ультиматум о том, что с апреля за поставки газа "недружественным странам" нужно рассчитываться исключительно в рублях, а не в евро или долларах.
Германия и G7 отвергли этот ультиматум в понедельник.
Представитель российского правительства сразу же заявил, что в случае отсутствия оплаты за газ поставки будут прекращены.
Пока неизвестно, выполнит ли Москва эту угрозу. Тем не менее, министр экономики Германии решил использовать этап раннего предупреждения, чтобы создать все возможности для подготовки к этой ситуации.
Тем временем 29 марта физические потоки российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" на станции "Мальнов" в Германии упали до нуля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Парламент Канады поддержал безвиз из Украины
|Переговоры России и Украины в Стамбуле. Что там делает Александр Чалый?
|Кулеба: на переговорах в Турции не будет обсуждаться проведение референдума
|В Киеве и области комендантский час будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше – Кличко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Германия активировала чрезвычайный план на случай остановки газоснабжения из РФ
|Международная организация труда приостанавливает техническое сотрудничество с РФ
|Финская ж/д компания восстановит грузоперевозки с РФ
|В Белом доме назвали условия встречи Байдена с «мясником» Путиным
|Канадская Kinross Gold хочет продать свои активы в России
|Парламент Канады поддержал безвиз из Украины
Это интересно
|Законодатели США утвердят субсидии в размере $52 млрд для полупроводниковой отрасли только к лету
|Япония вводит запрет на экспорт в Россию люксовых автомобилей и ювелирных изделий
|Комиссия по ценным бумагам и биржам США пресекла попытки Илона Маска избавиться от её контроля
|Глава Daimler Truck считает, что электрические грузовики «всегда» будут дороже грузовиков на ископаемом топливе
|Служба Google Pay приостановила работу с картами «Мир»
|США причислили «Лабораторию Касперского» к фирмам, угрожающим нацбезопасности
|CERN останавливает контакты с Россией и Беларусью