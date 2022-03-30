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Международная организация труда приостанавливает техническое сотрудничество с РФ
11:47 30.03.2022 |
Международная организация труда (International Labour Organization) временно прекращает техническое сотрудничество с РФ, пока не будет согласовано прекращение огня и принято мирное решение.
Об этом сообщает Минэкономики.
"Участники очередной сессии Административного совета Международной организации труда (International Labour Organization) приняли проект резолюции по осуждению военной агрессии россии против Украины.
Документ предусматривает временное прекращение технического сотрудничества с российской федерацией, пока не будет согласовано прекращение огня и принято мирное решение", - говорится в сообщении.
Резолюцию поддержали 42 из 52 участников сессии.
В документе отмечается, что агрессия РФ против Украины при содействии белорусского правительства крайне несовместима с целями и принципами, регулирующими членство в МОТ.
"Международное объединение призывает стран-членов рассмотреть вопрос о принятии мер, чтобы заставить россию полностью выполнять свои обязанности и обязательства, вытекающие из ее членства в МОТ.
Также приостанавливается приглашение РФ к участию во всех технических совещаниях и встречах экспертов, конференциях и семинарах", - объясняют в Минэкономики.
"В свою очередь Международная организация труда присоединится к предоставлению всей возможной помощи Украине.
В частности, МОТ обращается к странам-участницам с призывом к действиям на защиту и обеспечение трудовых прав и безопасной среды для всех, кто уехал из Украины", - добавляют в украинском правительстве.
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