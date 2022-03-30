В Белом доме назвали условия встречи Байдена с «мясником» Путиным

В Белом доме рассказали, что говорить о встрече президента США Джо Байдена и президента России Путина будет возможно только после ощутимой деэскалации в Украине.

Как сообщает The Guardian, об этом сказала директор по коммуникациям Белого Дома Кейт Бедингфилд.

Она сказала, что Байден будет готов на встречу с Путиным, но если будут исполнены определенные предпосылки.

"Это будет зависеть от того, о чем захочет говорить Путин... Мы четко дали понять, что прежде, чем президент согласится на такие разговоры, нужна ощутимая деэскалация со стороны РФ и искреннее стремление к дипломатическому пути". - отметила она.

Бедингфилд призвала не верить на слово заявлениям России о якобы отказе от наступления на Киевщине и Черниговщине.

"Надо будет смотреть, соответствуют ли их словам их действия... Мы считаем, что любое движение войск вокруг Киева - это перегруппировка, а не отвод. И мир должен быть готов к масштабному наступлению в других регионах Украины", - отметила она.

Байден перед этим заявил, что не может оценивать заявления России о "сокращении" наступательных действий в направлении Киева и Чернигова, пока не увидит реальные действия.