Финансовые новости
- |
- 30.03.22
- |
- 10:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Белом доме назвали условия встречи Байдена с «мясником» Путиным
10:23 30.03.2022 |
В Белом доме рассказали, что говорить о встрече президента США Джо Байдена и президента России Путина будет возможно только после ощутимой деэскалации в Украине.
Как сообщает The Guardian, об этом сказала директор по коммуникациям Белого Дома Кейт Бедингфилд.
Она сказала, что Байден будет готов на встречу с Путиным, но если будут исполнены определенные предпосылки.
"Это будет зависеть от того, о чем захочет говорить Путин... Мы четко дали понять, что прежде, чем президент согласится на такие разговоры, нужна ощутимая деэскалация со стороны РФ и искреннее стремление к дипломатическому пути". - отметила она.
Бедингфилд призвала не верить на слово заявлениям России о якобы отказе от наступления на Киевщине и Черниговщине.
"Надо будет смотреть, соответствуют ли их словам их действия... Мы считаем, что любое движение войск вокруг Киева - это перегруппировка, а не отвод. И мир должен быть готов к масштабному наступлению в других регионах Украины", - отметила она.
Байден перед этим заявил, что не может оценивать заявления России о "сокращении" наступательных действий в направлении Киева и Чернигова, пока не увидит реальные действия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Парламент Канады поддержал безвиз из Украины
|Переговоры России и Украины в Стамбуле. Что там делает Александр Чалый?
|Кулеба: на переговорах в Турции не будет обсуждаться проведение референдума
|В Киеве и области комендантский час будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше – Кличко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Белом доме назвали условия встречи Байдена с «мясником» Путиным
|Канадская Kinross Gold хочет продать свои активы в России
|Парламент Канады поддержал безвиз из Украины
|Renault думает, кому передать долю в «АвтоВАЗе»
|В США Путина обвиняют в возникновении глобального продовольственного кризиса
|Байден и Блинкен не доверяют заявлениям РФ после переговоров с Украиной
Это интересно
|Законодатели США утвердят субсидии в размере $52 млрд для полупроводниковой отрасли только к лету
|Япония вводит запрет на экспорт в Россию люксовых автомобилей и ювелирных изделий
|Комиссия по ценным бумагам и биржам США пресекла попытки Илона Маска избавиться от её контроля
|Глава Daimler Truck считает, что электрические грузовики «всегда» будут дороже грузовиков на ископаемом топливе
|Служба Google Pay приостановила работу с картами «Мир»
|США причислили «Лабораторию Касперского» к фирмам, угрожающим нацбезопасности
|CERN останавливает контакты с Россией и Беларусью