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В США Путина обвиняют в возникновении глобального продовольственного кризиса
08:27 30.03.2022 |
Замглавы Госдепа США Уэнди Шерман считает, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за возникновение глобального продовольственного кризиса. "Последствия путинской войны выходят далеко за пределы границ Украины, представляя непосредственную угрозу для мировой продовольственной безопасности. Не ошибитесь: Путин создал этот продовольственный кризис. И он - единственный, кто может его остановить", - говорится в твите, опубликованном Шерман в ночь на среду, 30 марта.
По данным американского дипломата, в настоящий момент Россия блокирует в Черном море порядка 94 судов, которые должны идти в Средиземное море, чтобы доставить продовольствие на мировой рынок. "Не удивительно, что многие перевозчики сейчас не хотят отправлять свои корабли в Черное море, учитывая угрозу, исходящую от сил РФ", - подчеркнула заместитель госсекретаря США.
По данным Госдепа, Черноморский регион отвечает за 75% мирового экспорта подсолнечного масла, 30% экспорта пшеницы, 20% экспорта зерна. "Это очевидный факт. Путинская война не дает вывозить зерно из Украины. Беспрерывная бомбардировка украинских городов и ключевой инфраструктуры - непосредственная причина возникновения одного из наиболее быстрорастущих гуманитарных кризисов за последние десятилетия", - утверждает Шерман.
По ее данным, в ходе войны в Украине российские вооруженные силы нанесли удар по как минимум трем гражданским судам, перевозившим продовольственные грузы через Черное море.
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