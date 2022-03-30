Финансовые новости
- |
- 30.03.22
- |
- 00:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Байден и Блинкен не доверяют заявлениям РФ после переговоров с Украиной
23:15 29.03.2022 |
Президент США Джо Байден и глава Госдепартамента Энтони Блинкен скептически отнеслись к заявлению российских властей после переговоров с украинской делегацией в Стамбуле о готовности снизить интенсивность боевых действий на севере Украины. Как заявил Блинкен во вторник, 29 марта, есть то, что Россия говорит, и есть то, что она делает, и "наше внимание сосредоточено на последнем".
Блинкен также заметил, что не видит позитивных сдвигов в мирных переговорах России с Украиной, но считает хорошим сигналом, если их видит Киев. "В случае если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в том числе поддержка ее безопасности и обороны, то, конечно, к этому мы хотим стремиться", - сказал глава Госдепартамента США.
США продолжат оказывать военную поддержку Украине
В свою очередь Джо Байден не собирается оценивать российские заявления, пока не увидит "конкретные действия" российских войск, заявил он во вторник в Белом доме. "Посмотрим, выполнят ли они то, о чем говорят", - сказал Байден. До тех пор США продолжат оказывать санкционное давление на Россию, как и поддержку украинской армии, заявил глава Белого дома.
Коснувшись телефонного разговора с лидерами Франции, Великобритании и Германии и Италии, состоявшего ранее во вторник, Байден заявил, что пять стран едины во мнении, что следует дождаться "действий" России. "Мы будем пристально следить за тем, что произойдет", - сказал он. Как сообщил представитель правительства ФРГ, в ходе беседы также обсуждались меры по обеспечению энергетической безопасности и по борьбе с ростом цен на энергоносители.
В Минобороны США расценили заявление Москвы о том, что российские войска значительно снизят боевую активность на севере Украины, как "тактический маневр". Пентагон предостерегает о новом военном наступлении в других частях страны.
Заявление РФ о снижении военной активности
Ранее во вторник по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин заявил, что российская военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кулеба: на переговорах в Турции не будет обсуждаться проведение референдума
|В Киеве и области комендантский час будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше – Кличко
|Референдум позволит внести изменения в Конституцию о нейтралитете за несколько месяцев - Зеленский
|Британия передала украинской армии ПЗРК Starstreak
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Байден и Блинкен не доверяют заявлениям РФ после переговоров с Украиной
|В США отклонили апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него
|В Люксембурге сообщили о заморозке российских активов
|Великобритания соберет конференцию доноров для дальнейшего вооружения Украины
|Великобритания задержали первую суперяхту близкого к Путину российского олигарха
|Байден предложил увеличить расходы на оборону США
Это интересно
|Япония вводит запрет на экспорт в Россию люксовых автомобилей и ювелирных изделий
|Комиссия по ценным бумагам и биржам США пресекла попытки Илона Маска избавиться от её контроля
|Глава Daimler Truck считает, что электрические грузовики «всегда» будут дороже грузовиков на ископаемом топливе
|Служба Google Pay приостановила работу с картами «Мир»
|США причислили «Лабораторию Касперского» к фирмам, угрожающим нацбезопасности
|CERN останавливает контакты с Россией и Беларусью
|Музыкальный сервис Spotify полностью прекратит работу в России с апреля