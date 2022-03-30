В США отклонили апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него

Апелляционный суд США по округу Колумбия во вторник отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене американских санкций, которые были введены в отношении него в 2018 году, говорится решении суда.

"Суд рассмотрел данные вопросы в полном объеме и постановил подтвердить решение окружного суда", - следует из вердикта, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

В 2021 году Дерипаска проиграл в Федеральном окружном суде по округу Колумбия иск об отмене санкций, введенных против него в 2018 году. Бизнесмен, оценивавший своим потери от рестрикций в миллиарды долларов, обжаловал данное решение в вышестоящем суде.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.