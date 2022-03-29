Великобритания задержали первую суперяхту близкого к Путину российского олигарха

Великобритания задержали первую суперяхту Phi российского бизнесмена в британских водах в рамках санкций против России, сообщает пресс-служба Национального агентства по борьбе с преступностью Британии.

Яхта Phi стоимостью $50 млн принадлежит российскому бизнесмену, имя которого не разглашают британские правоохранители.

Министр транспорта Грант Шэппс заявил, что в настоящее время этот человек не находится под санкциями, но имеет "тесные связи" с президентом России Владимиром Путиным.





Правительство отмечает, что впервые судно Phi длиной 58,5 метров было идентифицировано как потенциально принадлежащее России еще 13 марта, но его право собственности "намеренно тщательно скрывается".

Он добавил, что компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на карибских островах Сент-Китс и Невис, но несла мальтийский флаг, чтобы скрыть свое происхождение.

"Корабль пока никуда не пойдет. Люди, которые извлекли выгоду из режима Путина, не могут получить выгоду от плавания по Лондону и Великобритании на таких кораблях", - сказал он.

Официальные лица Великобритании поднялись на борт Phi в Кэнэри-Уорф, в восточной части Лондона, во вторник. Судно прибыло в столицу на церемонию награждения суперяхт и должно было отправиться в 12:00, сообщает BBC.