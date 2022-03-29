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Байден предложил увеличить расходы на оборону США
17:59 29.03.2022 |
Президент Джо Байден намерен в 2022 году увеличить оборонный бюджет США до 773 миллиардов долларов. По сравнению с 2021 годом рост расходов на оборону составит 9,8 процента, однако из-за высокой инфляции он фактически будет не таким значительным. С учетом других статей бюджета общий объем расходов на национальную безопасность превысит 800 миллиардов долларов.
Байден призвал Конгресс одобрить "самую крупную инвестицию в безопасность в истории" США. По его словам, американская армия должна оставаться самой боеспособной, с самым высоким уровнем подготовки и лучшим вооружением в мире. В оборонном бюджете также предусмотрено выделение 6,9 миллиарда долларов на поддержку НАТО и усиление военного сдерживания в Европе. Число военнослужащих армии США должно статься прежним - около 1,3 миллиона солдат.
Дефицит федерального бюджета США, согласно проекту, составит 1,15 триллиона долларов - почти в два раза меньше, чем в прошлом, и почти в три раза меньше, чем в 2020 году. Такое сокращение дефицита связано отчасти с тем, что экономика США почти полностью оправилась от последствий пандемии коронавируса. Общий объем бюджета достигнет 5,8 триллиона долларов. На внутренние программы планируется потратить 915 миллиардов долларов
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