Соглашения между Россией и Украиной будет недостаточно для снятия с РФ британских санкций - Джонсон

Соглашения между Россией и Украиной будет недостаточно для снятия с РФ британских санкций, заявил во вторник премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Премьер-министр заявил, что само по себе прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании в отношении России", - заявил пресс-секретарь премьера, слова которого приводят британские СМИ.

"Он сказал, что давление на Путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи (Украине - ИФ), чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс", - добавил пресс-секретарь.

С такими заявлениями выступил британский премьер на встрече с министрами, отмечается в сообщениях.