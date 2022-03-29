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Суверенный фонд ОАЭ приостанавливает инвестиции в Россию
13:32 29.03.2022 |
Инвестиционный фонд ОАЭ - Mubadala Investment Company объявил о приостановке инвестиций в россию.
Об этом сообщил генеральный директор фонда Халдун аль-Мубарак, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.
"Происходящее в этом кризисе между россией и Украиной является искажением с катастрофическими последствиями с точки зрения человеческой жизни и с точки зрения влияния, которое она имеет на экономике во всем мире... Очевидно, что в таких условиях мы должны приостановить инвестиции на этот рынок, в Россию», - сказал аль-Мубарак.
Как отмечает агентство, это первый комментарий топ-менеджера Mubadala, второго по величине суверенного фонда Абу-Даби (активы на $243 млрд), по поводу российских инвестиций после вторжения России в Украину.
ОАЭ, входящие в нефтедобывающую группу ОПЕК+, в которую входит и россия, не поддержали голосование Совета Безопасности ООН по осуждению российского вторжения.
На сайте фонда отмечается, что он инвестировал 3 миллиарда долларов в Россию примерно в 50 компаний. Мубарак сказал, что сейчас в России инвестировано менее 1%.
24 февраля президент России путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.
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