Суверенный фонд ОАЭ приостанавливает инвестиции в Россию

Инвестиционный фонд ОАЭ - Mubadala Investment Company объявил о приостановке инвестиций в россию.

Об этом сообщил генеральный директор фонда Халдун аль-Мубарак, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Происходящее в этом кризисе между россией и Украиной является искажением с катастрофическими последствиями с точки зрения человеческой жизни и с точки зрения влияния, которое она имеет на экономике во всем мире... Очевидно, что в таких условиях мы должны приостановить инвестиции на этот рынок, в Россию», - сказал аль-Мубарак.

Как отмечает агентство, это первый комментарий топ-менеджера Mubadala, второго по величине суверенного фонда Абу-Даби (активы на $243 млрд), по поводу российских инвестиций после вторжения России в Украину.

ОАЭ, входящие в нефтедобывающую группу ОПЕК+, в которую входит и россия, не поддержали голосование Совета Безопасности ООН по осуждению российского вторжения.

На сайте фонда отмечается, что он инвестировал 3 миллиарда долларов в Россию примерно в 50 компаний. Мубарак сказал, что сейчас в России инвестировано менее 1%.

24 февраля президент России путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.