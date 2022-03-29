США и союзники готовы к санкциям против большего количества секторов экономики РФ и цепей поставок

Соединенные Штаты и их союзники планируют новые санкции по поводу большего количества секторов российской экономики, которые имеют решающее значение для продолжения ее вторжения в Украину, включая цепи поставок.

Об этом заявил во вторник заместитель министра финансов США Уолли Адеем, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Адеем, выступая в Лондоне во время поездки в Европу для консультаций с союзниками по усилению и обеспечению соблюдения санкций против России, сказал, что расширение этих усилий было направлено на подрыв "способности Кремля управлять своей военной машиной".

"В дополнение к санкциям в отношении компаний в секторах, способствующих злонамеренной деятельности Кремля, мы также планируем принять меры по нарушению их важнейших цепей поставок", - сказал Адеем.

"Это действия, которые мы предпримем в координации с более чем 30 партнерами и союзниками, которые присоединились к нашей коалиции в ответ на вторжение России в Украину", - добавил он, не называя конкретных секторов или компаний.

Он отметил, что многосторонний ответ на агрессию РФ демонстрирует, что международная финансовая система и экономический рынок закрыты для тех, кто не соблюдает основные принципы территориальной целостности.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена готовит санкции против российских компаний, предоставляющих товары и услуги для военных и разведывательных служб, включая компоненты двойного назначения, используемые для распространения оружия.