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Встреча «Вышеградской четверки» в Будапеште отменена из-за позиции Орбана по Украине
10:45 29.03.2022 |
По предварительной информации Министерства обороны Словакии, встреча министров обороны "Вышеградской четверки" в Будапеште не состоится, поскольку Польша, Словакия и Чехия отказались от участия из-за слабой поддержки Венгрией действий против РФ.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Euractiv.
Встреча, организованная Венгрией, должна была состояться 30-31 марта.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак отменил свое участие во встрече из-за риторики Венгрии по поводу российского вторжения в Украину, сообщила в понедельник Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в правительстве.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова также отменила свое участие в пятницу, когда лидеры ЕС встретились, чтобы обсудить ситуацию в Украине на прошлой неделе в Брюсселе.
"Я всегда поддерживала "Вышеградскую четверку", и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", - написала Чернохова в своем Twitter.
Она также отметила, что в воскресенье, 3 апреля, в Венгрии состоятся выборы, и она не хочет "участвовать в предвыборной кампании".
"По нашей предварительной информации встречи не будет", - сообщили в Минобороны Словакии в понедельник вечером.
Между тем Войцех Скуркевич, заместитель министра обороны Словакии, сказал, что "происходящее вокруг "Вышеградской четверки" не прибавляет оптимизма".
Хотя Венгрия одобрила все четыре пакета санкций ЕС, введенных против России, она резко выступает против санкций, направленных на импорт энергоносителей, и заявила, что не пропустит через свою территорию оружие для Украины.
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