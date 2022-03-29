Законодатели США утвердят субсидии в размере $52 млрд для полупроводниковой отрасли только к лету

В первом чтении законопроект о субсидировании национальной полупроводниковой отрасли был одобрен сенатом США ещё в июне, но существующие процедуры не способствуют его окончательному утверждению до начала лета, как единогласно заявляют американские информационные агентства. Очередной этап согласования в сенате законопроект прошёл на этой неделе.

Теперь эта инициатива опять переходит к Палате представителей, которая первично уже одобрила законопроект в феврале этого года. До конца недели законопроект вернётся в сенат, после чего его члены проголосуют в поддержку начала переговорного процесса, в ходе которого юристы обеих палат станут обсуждать конечную версию документа. Завершится этот процесс лишь к концу мая.

Накануне представители TSMC и Samsung обратились к американским законодателям с просьбой включить иностранные компании в список претендентов на получение профильных субсидий при условии строительства предприятий на территории США. В TSMC назвали порочной практикой определение получателей субсидий только на основе месторасположения штаб-квартиры компании. В реальности, как подчёркивается в обращении, большинство ведущих компаний полупроводниковой отрасли являются публичными. Крупнейший контрактный производитель чипов в мире также призвал власти США не пытаться продублировать существующие цепочки поставок чипов на своей территории, а сосредоточиться на освоении передовых технологий для усиления конкурентных качеств страны.

Напомним, сейчас TSMC строит в Аризоне контрактное предприятие, которое в 2024 году начнёт выпускать 5-нм изделия преимущественно для американских заказчиков, на эти нужды компания собирается потратить $12 млрд. Бюджет техасского проекта Samsung даже больше - $17 млрд, свою деятельность предприятие корейской компании тоже начнёт в 2024 году. Два десятилетия назад на территории США выпускалось 40 % полупроводниковой продукции, реализуемой в мире, а сейчас эта доля не превышает 12 %. Субсидии призваны стимулировать появление новых высокотехнологичных предприятий на территории страны. Максимальную активность в этом отношении проявляет Intel - компания строит новые предприятия не только в Аризоне, но и в Огайо, вкладывая в каждую из двух площадок по $20 млрд без оглядки на возможные субсидии.