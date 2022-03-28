ЕС изменяет принципы попадания компаний под действие санкций

Евросоюз при оценке, подпадает ли компания под действие санкций, начинает использовать "правило 50%", которое ранее используют Соединенные Штаты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в пояснениях Еврокомиссии.

Под действие санкций подпадают компании, где подсанкционные лица имеют от 50% акций. "Правило 50%" уточняет эту норму - под действие ограничения могут попадать компании, в которых частицы имеют несколько подсанкционных лиц - главное, чтобы их доля суммарно достигла 50%.

"Необходимо смотреть на совокупное владение компанией. Если одно лицо из списка санкций владеет 30% компании, а другое лицо - 25%, то такая компания должна рассматриваться как находящаяся в общей собственности и под общим контролем подсанкционированных лиц. Соответственно, соглашения с такой компанией могут считаться косвенным предоставлением активов и экономических ресурсов лицам из списка санкций", - говорится в разъяснении Еврокомиссии.

Такая норма используется в США с 2008 года. Впрочем, ее использование в ЕС до сих пор не было известно.

Соответственно, применение этого правила способно расширить количество компаний, в том числе - российских, подпадающих под действие санкций.