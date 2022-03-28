S&P ухудшило прогноз роста ВВП еврозоны в 2022г до 3,3%, Великобритании - до 3,5%

Ускорение инфляции в Великобритании ударит по потребительским расходам и замедлит рост экономики страны в текущем году до 3,5% по сравнению с декабрьским прогнозом в 4,6%, говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"Британская экономика восстановилась до допандемийного уровня активности, но сейчас столкнулась с беспрецедентным скачком инфляции. S&P Global Ratings прогнозирует, что инфляция в текущем году составит в среднем 6,3%, причем показатель достигнет пика в 8% во втором квартале, а затем начнет постепенно снижаться - если не случится эскалации военных действий со стороны России в Украине", - отмечается в сообщении агентства.

События в Украине, подстегнувшие рост цен на энергоносители, также заставили аналитиков S&P пересмотреть в сторону понижения прогноз роста экономики еврозоны на 2022 год.

"Благодаря сильному восстановительному импульсу и достаточным буферам капитала, мы не ожидаем рецессии по итогам года, лишь замедление темпов роста ВВП до 3,3% с ранее ожидавшихся 4,4%", - говорится в пресс-релизе.

"Неопределенность, окружающая наши прогнозы, выше обычного, с понижательными рисками для роста в 2022 году и повышательными рисками для инфляции в этом году и в следующем", - отмечают аналитики S&P.

