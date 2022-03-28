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Британия назначила опытного судью советником по военным преступлениям РФ в Украине
13:27 28.03.2022 |
Британия выбрала судью, который будет консультировать Украину по вопросам расследования и подготовки доказательной базы в отношении совершенных Россией военных преступлений.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.
На эту роль избрали сэра Говарда Моррисона, который 12 лет являлся судьей Международного уголовного суда.
Главный юридический советник правительства Британии Суэлла Брейвермен отметила, что он станет независимым советником для генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Напомним, Украина, Польша и Литва основали совместную рабочую группу, которая будет заниматься расследованием военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине.
По словам Ирины Венедиктовой, уже 9 стран проводят собственные расследования.
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