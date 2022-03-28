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В Японии заявили о невозможности реквизировать средства Банка России
09:35 28.03.2022 |
Япония не может реквизировать валютные резервы Центрального банка России, хранящиеся в Банке Японии, в силу отсутствия законодательства, регулирующего подобные меры, заявил на парламентском комитете министр финансов Сюнъити Судзуки.
"Исходя из нынешнего законодательства, в частности, закона о Банке Японии (центральный банк страны - ред.) нет установлений, согласно которым можно было бы реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии. Правительство Японии не может реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии", - сказал министр, отвечая на вопрос депутата, может ли Япония поступить так, если в России будут конфискованы или национализированы активы японских компаний.
В Банке Японии хранится 33 миллиарда долларов, что в японских иенах составляет около 4 триллионов иен, и составляет порядка 6% от общего объема золотовалютных резервов России. Япония заморозила средства ЦБ РФ в рамках экономических санкций против России.
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