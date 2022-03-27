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Байден планирует ввести минимальный налог для сверхбогатых
17:53 27.03.2022 |
Администрация президента США Джо Байдена намерена предложить минимальный налог для сверхбогатых людей в рамках бюджета на 2023 год. Об этом говорится в документе, опубликованном Белым домом в субботу, 26 марта.
Согласно проекту, налог не менее чем 20 процентов будет взиматься с домохозяйств, обладающих имуществом более 100 миллионов долларов - таких в США насчитывается свыше 700. Сейчас они платят налоги по более низкой ставке, чем остальное население.
Новый налог позволит в течение следующего десятилетия сократить бюджетный дефицит примерно на 360 миллиардов долларов. Демократы США хотят использовать его для финансирования планов по масштабным инвестициям в социальные программы и защиту климата.
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