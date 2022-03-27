Крупнейшие банки Японии остановили долларовые операции со Сбербанком

Три крупнейших банка Японии объявили, что прекратят долларовые операции и денежные переводы с российским Сбербанком из-за санкций США.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Japan Today.

Решение о прекращении долларовых операций было принято MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp. По словам источников, срыв их долларовых операций с российским банком, вероятно, заставит японские компании, ведущие бизнес в России, искать альтернативные способы урегулирования платежей, вроде использования банков за пределами США.

Соединенные Штаты добавили Сбербанк в свой санкционный список в феврале, и запрет на долларовые операции с банком вступит в силу в субботу.

Напомним: Сбербанк не входит в число российских банков, исключенных в начале этого месяца из ключевой международной платежной сети - Общества всемирной межбанковской финансовой телекоммуникации, известной как SWIFT. Многие японские компании, работающие в России, используют его для своих расчетных нужд.

Ранее три японских банка уже прекратили сделки с другими крупными российскими банками, в том числе с ВТБ Банком, отключенным от SWIFT 12 марта.