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Крупнейшие банки Японии остановили долларовые операции со Сбербанком
10:03 27.03.2022 |
Три крупнейших банка Японии объявили, что прекратят долларовые операции и денежные переводы с российским Сбербанком из-за санкций США.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Japan Today.
Решение о прекращении долларовых операций было принято MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp. По словам источников, срыв их долларовых операций с российским банком, вероятно, заставит японские компании, ведущие бизнес в России, искать альтернативные способы урегулирования платежей, вроде использования банков за пределами США.
Соединенные Штаты добавили Сбербанк в свой санкционный список в феврале, и запрет на долларовые операции с банком вступит в силу в субботу.
Напомним: Сбербанк не входит в число российских банков, исключенных в начале этого месяца из ключевой международной платежной сети - Общества всемирной межбанковской финансовой телекоммуникации, известной как SWIFT. Многие японские компании, работающие в России, используют его для своих расчетных нужд.
Ранее три японских банка уже прекратили сделки с другими крупными российскими банками, в том числе с ВТБ Банком, отключенным от SWIFT 12 марта.
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