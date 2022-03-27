Ядерное соглашение с Ираном возможно за «считанные дни» - Боррель

После нескольких месяцев переговоров в Вене заключение иранского ядерного соглашения является "вопросом считанных дней".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, такое заявление на форуме в Дохе сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы очень близки к этому, но есть еще некоторые нерешенные вопросы", - заявил он журналистам.

По словам Борреля, координатор от ЕС, ответственный за надзор за переговорами с Ираном, Энрике Мора, уже вечером 26 марта прибудет в Тегеран.

Ядерное соглашение с Ираном должно снять опасения США и ЕС относительно создания Тегераном ядерного оружия. Одновременно соглашение снимет с Ирана ограничения на продажу нефти и газа, что позволит стабилизировать предложения после возможного ограничения закупок энергоносителей из РФ.

Также на форуме в Дохе Боррель заявил, что Путин намерен превратить Украину в "вторую Сирию", в то же время предупреждая о необходимости усиления международного законодательства для лучшего поддержания глобального мира.

"Если сильная страна сможет силой навязать не угрожающему соседу все, что он хочет, пойдя для этого на военные преступления, уничтожив страну, сделав Мариуполь "европейским Алеппо" и сделав Украину второй Сирией, тогда весь мир будет находиться в опасности" ", - заявил он.