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Польский генерал считает, что Варшава может претендовать на Калининград
14:11 26.03.2022 |
Польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и что Польша должна «заявить на нее права».
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dо Rzeczy.
Генерал первоначально заявил, что Калининградская область является территорией "под российской оккупацией с 1945 года". После этого он подчеркнул, что эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше.
"Теперь следовало заявить на нее свои права, так, как это было раньше с отвоеванными территориями. Возможно, стоит претендовать на этот Калининградский округ, который, на мой взгляд, является частью территории Польши. Мы имеем право иметь претензии на территорию, которую оккупирует Россия", - заявил Скшипчак.
Генерал также добавил, что Калининградский округ не имеет никакого военного значения.
В РФ уже отреагировали на заявления польского генерала - спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Вальдемар Скшипчак "прогулял все уроки истории".
Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы России и заявил, что Польша - мирная страна, но в случае нападения будет защищаться.
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