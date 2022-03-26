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США причислили «Лабораторию Касперского» к фирмам, угрожающим нацбезопасности
09:46 26.03.2022 |
Федеральная комиссия по связи США (FCC) включила российского производителя антивирусов "Лаборатория Касперского" (Kaspersky Lab) в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США. В перечень, обновленный в пятницу, 25 марта, также вошли две китайские компании: China Mobile International USA и China Telecom (Americas).
В документе указывается, что ограничения касаются "продуктов, решений и услуг в области информационной безопасности, прямо или косвенно поставляемых АО "Лаборатория Касперского" или любыми ее предшественниками, наследниками, материнскими и дочерними компаниями или филиалами".
Помимо названных компаний, в списке фирм, представляющих угрозу национальной безопасности США, с марта 2021 года остаются еще пять китайских предприятий.
Ранее Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) США предостерегло от использования антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского". По данным ведомства, программу могут использовать для слежки или кибератак. "Действия военных и/или спецслужб в России и угрозы со стороны России в отношении ЕС, НАТО и ФРГ в ходе текущего военного конфликта сопряжены со значительным риском успешной IT-атаки", - заявило BSI. Еще в 2019 году американским госорганам было запрещено использовать софт "Лаборатории Касперского".
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