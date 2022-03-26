CERN останавливает контакты с Россией и Беларусью

23 государства-члена Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) приняли решение о приостановлении контактов с учеными и исследовательскими центрами Россией и Белоруссии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление организации, это решение принято в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

В частности, в CERN решили: приостановить участие ученых организации во всех научных комитетах учреждений, расположенных на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, и наоборот; а также приостановить научные контакты с Объединенным институтом ядерных исследований (город Дубна, РФ).

Как отмечается в сообщении, эти решения принимаются, "чтобы выразить свою солидарность с украинским народом и его приверженность науке ради мира".

"Основные ценности Организации всегда основывались на научном сотрудничестве через границы как движущем механизме мира. Поэтому агрессия одной страны со стороны другой противоречит ценностям, за которые выступает Организация", - говорится в заявлении.

Это не первое решение CERN, принятое в ответ на российскую агрессию против Украины. 8 марта, осудив военное вторжение РФ, было принято решение о приостановке статуса РФ как наблюдателя в CERN.

Напомним, на экспериментальном оборудовании CERN работает около 12000 исследователей из 500 научных центров и университетов. Среди прочего, CERN располагает целым рядом ускорителей заряженных частиц, крупнейший из которых - Большой адронный коллайдер.