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Объём мирового рынка высокопроизводительных вычислений приблизился к $35 млрд
15:00 25.03.2022 |
Компания Hyperion Research обнародовала результаты исследования глобальной отрасли высокопроизводительных вычислений (HPC). По итогам прошлого года рынок показал довольно существенный рост - +13,8 % в денежном выражении по отношению к 2020-му. Данные Hyperion Research учитывают затраты в сегментах облачных платформ и локальных вычислительных систем.
В 2020 году расходы в обозначенной сфере составили приблизительно $30,6 млрд. В прошлом году этот показатель увеличился до $34,8 млрд. Если рассматривать сферу локальных высокопроизводительных вычислений с учётом серверов, систем хранения данных, программного обеспечения и сопутствующих сервисов, то затраты здесь достигли $29,7 млрд. В сегменте публичных облаков рост зафиксирован на уровне 18,6 %. Затраты здесь выросли до $5,1 млрд по итогам прошлого года.
В сегменте локальных HPC-систем поставки в годовом исчислении поднялись на 9,1 %. Итоговый результат - приблизительно $14,8 млрд, из которых $6,9 млрд пришлось на суперкомпьютеры. В течение прошлого года было реализовано около 4,3 млн CPU для систем высокопроизводительных вычислений и 291 тыс. ускорителей. Рост поставок последних по сравнению с 2020-м составил внушительные 44,1 %.
Аналитики Hyperion Research отмечают, что HPC-рынок смог неплохо справиться с проблема в цепочках поставок. Рост рынка во много обеспечивается появлением новых технологий, а также расширением сферы использования HPC-систем, которая теперь, в частности, включает ИИ, машинное обучение, Big Data и т.д.
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