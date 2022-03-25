Объём мирового рынка высокопроизводительных вычислений приблизился к $35 млрд

Компания Hyperion Research обнародовала результаты исследования глобальной отрасли высокопроизводительных вычислений (HPC). По итогам прошлого года рынок показал довольно существенный рост - +13,8 % в денежном выражении по отношению к 2020-му. Данные Hyperion Research учитывают затраты в сегментах облачных платформ и локальных вычислительных систем.

В 2020 году расходы в обозначенной сфере составили приблизительно $30,6 млрд. В прошлом году этот показатель увеличился до $34,8 млрд. Если рассматривать сферу локальных высокопроизводительных вычислений с учётом серверов, систем хранения данных, программного обеспечения и сопутствующих сервисов, то затраты здесь достигли $29,7 млрд. В сегменте публичных облаков рост зафиксирован на уровне 18,6 %. Затраты здесь выросли до $5,1 млрд по итогам прошлого года.

В сегменте локальных HPC-систем поставки в годовом исчислении поднялись на 9,1 %. Итоговый результат - приблизительно $14,8 млрд, из которых $6,9 млрд пришлось на суперкомпьютеры. В течение прошлого года было реализовано около 4,3 млн CPU для систем высокопроизводительных вычислений и 291 тыс. ускорителей. Рост поставок последних по сравнению с 2020-м составил внушительные 44,1 %.

Аналитики Hyperion Research отмечают, что HPC-рынок смог неплохо справиться с проблема в цепочках поставок. Рост рынка во много обеспечивается появлением новых технологий, а также расширением сферы использования HPC-систем, которая теперь, в частности, включает ИИ, машинное обучение, Big Data и т.д.