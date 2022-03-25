ООН намерена создать глобальную систему раннего оповещения о стихийных действиях в ближайшие пять лет

Изменения климата с сопутствующими участившимися стихийными бедствиями вынуждают членов мирового сообщества идти на экстренные меры. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН в следующие пять лет будет создана глобальная система раннего предупреждения об опасных природных явлениях.

«Система заблаговременных предупреждений о паводках, засухах или штормах представляет собой комплексную систему, которая позволяет людям узнавать о приближении опасного погодного явления и информирует о том, какие действия правительств, сообществ и отдельных людей могут минимизировать надвигающиеся последствия», - сообщается на сайте соответствующего ведомства ООН.

Известно, что похожие системы локального уровня уже существуют во многих странах. Например, в России МЧС рассылает штормовые и иные предупреждения на смартфоны и мобильные телефоны в подверженных в данный момент риску регионах. Пока нет точных данных, как именно ООН намерена внедрить систему оповещений во всём мире, особенно для тех людей, которые вообще не имеют средств связи, включая мобильных телефонов.

Считается, что участившиеся стихийные бедствия непосредственно связаны с глобальным потеплением, и приводят они к всё большим разрушениям и смертям. По данным доклада ООН 2020 года каждый третий житель планеты не имеет доступа к таким системам, которые могли бы помочь вовремя эвакуироваться или хотя бы спрятаться в укрытие, а в Африке никакие предупреждения недоступны 60 % жителей.

«Это неприемлемо, особенно с учётом несомненного ухудшения последствий изменения климата», - констатировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Глава ООН поручил ВМО возглавить эту работу и представить план действий для достижения этой цели на следующей конференции ООН по климату в Египте в ноябре этого года.

По данным ВМО за последние 50 лет количество бедствий увеличилось в пять раз. Предполагается, что связано с изменением климата, ростом интенсивности экстремальных погодных явлений и повышением качества отчётности. При этом отмечается, что совершенствование систем предупреждений позволило сократить число погибших за тот же период почти в три раза.

Стоит отметить, что на днях Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT) заблокировала доступ России и Беларуси к метеорологическим данным, передаваемым практически в режиме реального времени под предлогом того, что они могут быть использованы в военных целях.