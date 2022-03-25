Власти ФРГ планируют к лету вдвое сократить импорт нефти из РФ

Германия быстро сокращает зависимость от импорта российских энергоносителей, заявил федеральный министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), одновременно занимающий должность вице-канцлера. Прогресс наблюдается, главным образом, в сфере закупок нефти и угля. "Компании завершают контракты с российскими поставщиками, не продлевают их и переходят на других поставщиков. И все это идет невероятными темпами", - сказал Хабек в пятницу, 25 марта, выступая в Берлине.

По словам министра, уже к середине 2022 года импорт российской нефти в Германию, как ожидается, уменьшится вдвое, а к концу года страна станет "практически независимой" от поставок из России. Зависимость Германии от российского угля в ближайшие недели снизится с 50 процентов до примерно 25 процентов, сообщил Хабек. К осени власти ФРГ рассчитывают полностью отказаться от импорта угля из РФ.

Что касается газа, то отказ от его ввоза из России займет немного больше времени, отметил Хабек. Он вновь подчеркнул, что эмбарго - как того требует ряд восточноевропейских стран ЕС - пока невозможно. Однако и в этой сфере, по его словам, есть прогресс, но это "сложный" процесс. Независимость от российского газа в значительной степени может быть достигнута к середине 2024 года, сказал министр.



США и Великобритания запретили импорт российской нефти

На фоне продолжающейся войны России против Украины США в начале марта ввели запрет на импорт российской нефти. Об аналогичном шаге объявила и Великобритания. Страны Евросоюза разошлись во мнениях по этому вопросу. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно отвергал требование Украины и восточноевропейских стран ЕС ввести такое эмбарго.

