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Представители стран ЕС и Европарламента согласовали закон о цифровых услугах
10:05 25.03.2022 |
Представители стран ЕС и Европейского парламента согласовали так называемый закон о цифровых услугах (DMA). Об этом в четверг, 24 марта, сообщило агентство dpa. Новое регулирование призвано ограничить позиции транснациональных интернет-гигантов на европейском рынке и обеспечить более справедливую конкуренцию.
"Соглашение открывает новую эру технологического регулирования в мире", - отметил депутат Европарламента от немецкой консервативной партии ХДС Андреас Шваб (Andreas Schwab).
Компании попадают под действие DMA, если их годовой оборот - не менее 7,5 млрд евро или рыночная капитализация - не менее 75 млрд евро. Кроме того, они должны быть операторами онлайн-платформ с не менее чем 45 млн активных пользователей и 10 000 активных коммерческих абонентов в месяц. Таким образом, речь идет преимущественно о поисковых системах - таких, как Google - и социальных сетях, в частности - Facebook. Одно из новых правил заключается в том, что подобным корпорациям будет разрешено объединять данные из разных источников - в том числе о предпочтениях пользователей - только с согласия последних.
Соглашение должно быть еще официально утверждено Советом ЕС
Если подобное согласие предоставлено не будет, крупные технологические компании должны будут разрешить использование своих сервисов на альтернативных условиях, пояснил Шваб. По его словам, пользователям больше не придется выбирать - "расплачиваться ли всеми своими данными" или же отказываться от услуг.
Переговоры по еще одному закону - о цифровых рынках (DSA) - на данном этапе продолжают вестись между странами ЕС и Европарламентом. Речь в DSA идет, в частности, о противодействии подстрекательству к вражде в соцсетях и о борьбе с контрафактной продукцией.
Соглашение по DMA для вступления в силу еще должно быть официально подтверждено Советом ЕС и в ходе голосования в Европарламенте.
Акты придут на смену директиве двадцатилетней давности
Новые нормативные акты призваны заменить директиву об электронной коммерции, принятую более 20 лет назад.
В объединении предприятий цифровой экономики Bitkom ранее говорили, что "закон о цифровых рынках придаст новый импульс честной конкуренции в ЕС". При этом представители Bitkom критиковали, что в новых правилах недостаточно учитывается долгосрочное влияние на стартапы, а также аспекты, связанные с кибербезопасностью.
Глава Центрального объединения немецких ремесленников (ZDH) Хольгер Шваннеке (Holger Schwannecke) в свою очередь указывал на слишком узкую сферу применения DMA. По его словам, новые правила будут распространяться лишь на ряд действующих в Европе платформ.
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