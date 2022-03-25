Корея вводит ограничение на экспорт в Россию и Беларусь 57 «нестратегических» товаров

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи анонсировало новые правила экспортного контроля 57 «нестратегических» товаров в Россию и Беларусь, начиная с 26 марта текущего года.

Как сообщает портал Korea.net, к нестратегическим товарам, например, относятся низкопроизводительные полупроводники, а также некоторые компьютеры и другие товары.

Ранее корейское правительство решило контролировать экспорт в Россию и Беларусь в рамках налагаемых рядом стран санкций на том же уровне, что США и ЕС на фоне российской агрессии против Украинs.

По данным издания Business Korea, запрет на экспорт не будет тотальным - компании, желающие продавать товары, попавшие под санкции страны, с 26 марта должны будут подавать заявку на специальную процедуру одобрения поставок.

По данным правительственных источников, при рассмотрении заявок власти будут ориентироваться на п. 22 «Уведомления об экспорте и импорте стратегических материалов», а также «усиленные стандарты рассмотрения», применяемые так называемым «международным сообществом», фактически ограниченным некоторыми странами, поддержавшими санкции.

О прекращении экспорта в Россию и Беларусь экспортных товаров вроде ядерных или ракетных технологий корейские власти сообщали ещё в конце февраля текущего года.