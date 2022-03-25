Япония расширила санкционный список против России, включив в него 25 физлиц и 81 юрлицо - японский МИД

В санкционный список попали, в частности, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и его родственники, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, родственники секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, главного исполнительного директора компании ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, супруга и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, - всего 25 человек.
Санкции вводятся в отношении 81 российского предприятия и компании, в том числе судостроительных и автомобильного завода, предприятий по производству электронной техники.
Кроме того, японское правительство также ввело запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.